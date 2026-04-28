عبدالواحد السيد يوجّه رسالة للاعبي الزمالك: الدوري لسه منتهاش

وجه عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك ،رسالة للاعبي نادي القلعة البيضاء.



وقال عبد الواحد عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر :"مباراة الزمالك في ماتش إنبي لعيبة نادي الزمالك خرجت بره إطار إن هي رايحة تستمتع بالمباراة، بقى عندها مشكلة كبيرة جداً اتحطت تحت ضغط كبير".

واضاف :"يمكن سبب من الأسباب اللي إن الزمالك كان ماشي بشكل كويس الفترة اللي فاتت إن هو مش خسران حاجة، أنا عندي وقف قيد مبخدش فلوس فاللعيبة نازلة معندهاش ضغط".

وتابع :"خلي بالك من تلات ماتشات بدأت لعيبة نادي الزمالك عندها ضغط ودي المشكلة الكبيرة".

و استكمل :"الدوري لسه منتهاش وبحذر لعيبة نادي الزمالك والناس اللي مسؤولة لسه بدري جداً، أنت عندك تلات مباريات كل شيء وارد".

واضاف :"وممكن مباراة الأهلي كمان زي ما قال شريف دلوقتي.. الأهلي مخدش حاجة السنة دي يبقى أنا بالنسبة ليا مباراة الزمالك هي الحاجة اللي تعوض".

وختم :"لازم اللعيبة تبقى مركزة بشكل كبير جداً

إن شاء الله الزمالك هياخد الدوري بس مصدّرش للناس إن خلاص الدوري خلص لا الدوري لسه مخلصش".