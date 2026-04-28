ذكريات لا تغيب ومسئولية لا تنتهي.. أرملة نجم الزمالك السابق: تعبت بعد وفاته أكثر من فترة مرضه

كشفت مروة سلطان، أرملة اللاعب الراحل علاء علي كابتن نادي الزمالك، تفاصيل مؤثرة عن حياتها بعد وفاة زوجها، مؤكدة أنها وجدت نفسها فجأة أرملة مسئولة عن طفلين صغيرين بعد رحيله إثر إصابته بالسرطان في عز شبابه.

وقالت مروة سلطان خلال تصريحاتها لبرنامج «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090: "زوجي كان سندي في الدنيا وشجرة البيت اللي بتضلل عليا أنا وولادي، وتعبت جدًا وقت مرضه لكن تعبت أكتر بعد وفاته، مات وفي يوم وليلة لقيت نفسي لوحدي في الدنيا ومعايا طفلين صغيرين، كنت بغرق بجد وسندي الوحيد راح وماليش بعده حد".

وأضافت: "بحاول أكون متماسكة علشان ولادي، لكن بتيجي عليا لحظات ضعف وبنهار، خصوصًا لما ابني يقولي عايز بابا ونفسي يكون عندي بابا زي أصحابي، وقتها مفيش ملجأ غير إني أكلم ربنا، ومش هنكر إن ربنا وقف معايا في مشاكل كتير بعد وفاة علاء، ودايمًا بيسخر لينا كل حاجة علشان ولادي".

وأشارت إلى أن عددًا من نجوم الكرة المصرية ساندوها بعد الوفاة، قائلة: "لعيبة الأهلي والزمالك وقفوا جنبي، لكن مع الوقت الناس بتنسى وكل واحد بينشغل في حاله، وبصراحة الكابتن شيكابالا والكابتن أبوتريكة أكتر اتنين ساعدوني وساعدوا أولادي بعد وفاة زوجي، ولعيبة النادي الأهلي جمعوا من بعض تبرع لأولادي ووقفوا جنبي زي لعيبة الزمالك بالظبط".

واختتمت حديثها قائلة: "دلوقتي خلاص كل واحد في حاله، لأن الباقي هو الله.. ربنا هو ربي ورب ولادي، وهو الضهر والسند".