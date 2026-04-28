الأهلي يستعيد 3 نجوم أمام الزمالك في الدوري

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساءً، وتنقل مباراة القمة عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.

ويستعيد الأهلي مجهودات حسين الشحات ومحمد الشناوي بعد إنتهاء الإيقاف في المباراة الماضية أمام بيراميدز.

وتماثل كريم فؤاد للشفاء بعد الإصابة التي لاحقته الفترة الماضية وقرار مشاركته سيكون في يد المدير الفني.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي 5 لاعبين وهم محمد هاني بسبب الإيقاف فيما يبتعد المغربي يوسف بلعمري للإصابة ويواصل الأنجولي يلسن كامويش الخروج من حسابات توروب.

وابتعد ياسر إبراهيم عن المباراة القادمة أمام الزمالك بسبب الإصابة وكذلك الحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

وقبل مباراة القمة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.