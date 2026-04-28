بسمة وهبة : ليه الناس ما قالتش إنها خفت قبل وفاة ضياء العوضي

تطرقت الإعلامية بسمة وهبة، إلى ظاهرة ظهور شهادات الشفاء بعد وفاة الدكتور ضياء العوضي، متسائلة: «ليه مطلعتوش قولتوا كده وهو حي؟»، مشيرة إلى أن البعض بدأ يتحدث عن تجاربه الإيجابية بعد رحيل الطبيب.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «الناس اللي بتقول إنها خفت، كان المفروض تقول ده وهو عايش، على الأقل تديه حقه»، مؤكدة أن التوقيت يثير تساؤلات حول مصداقية بعض الروايات، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام الإعلامي بالموضوع.

وأشارت وهبة إلى وجود تضارب في الروايات، حيث قالت: «في ناس قالت إنها شفيت، وناس قالت إنها تعبت»، مؤكدة أن هذا التباين يعزز فكرة أن «التجربة شخصية» ولا يمكن فرضها على الجميع.

واختتمت بالتأكيد على أن «التريند جنّن الناس»، معتبرة أن البعض قد يستغل الزخم الإعلامي لتحقيق مكاسب أو الظهور، وهو ما يستدعي الحذر في التعامل مع مثل هذه القضايا.