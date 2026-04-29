الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين

البهى عمرو

 شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لشائعات تتعلق بمحصول البطيخ، خاصة ما يقال عن ظهور لون أبيض داخل الثمرة وتأثيره المحتمل على الصحة. 

وقد أثارت هذه الأحاديث حالة من القلق بين المواطنين، في ظل تزايد التساؤلات حول مدى سلامة المنتج وجودته. 

ويأتي هذا التقرير لرصد حقيقة هذه الادعاءات، والوقوف على آراء المتخصصين، وتقديم معلومات دقيقة تساعد المواطنين على شراء البطيخ ومعرفة أنها صالحة من عدمه.

وكشفت الدكتورة منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز بحوث الزراعة، حقيقة ما يتردد مع بداية كل موسم صيفي حول خطورة البطيخ، مؤكدة أن أغلب الشائعات المرتبطة بوجود «سموم» أو «هرمونات» لا أساس لها من الصحة، وأن التغيرات التي تظهر داخل الثمرة مثل اللون الأبيض أو الفراغات ترجع غالبًا إلى عدم اكتمال النضج نتيجة ظروف مناخية غير مناسبة.

وأضافت الدكتورة منال عزالدين، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن البطيخ يحتاج إلى درجات حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية حتى تكتمل عملية النضج وتحول الكربوهيدرات إلى سكريات، ما يمنحه الطعم الحلو واللون الأحمر، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية قد تؤدي لعدم اكتمال هذه العملية دون أن تمثل خطرًا على الصحة.

وأوضحت أن البطيخ يتوافر في الأسواق بداية من منتصف الربيع، لكن المشكلة تكمن في لجوء بعض ضعاف النفوس إلى استخدام مواد تساعد على تكبير حجم الثمار دون اكتمال نضجها، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال وجود «بودرة» على القشرة الخارجية، مؤكدة ضرورة تجنب شراء هذه الثمار.

وأكدت منال عز الدين، أن هناك علامات مهمة لاختيار البطيخ الجيد، أبرزها جفاف عنق الثمرة، ما يدل على نضجها الطبيعي، بالإضافة إلى أن الصوت المكتوم عند الخبط على البطيخة يشير إلى امتلائها وجودة اللب، بينما الصوت الرنان يدل على وجود فراغات أو عدم اكتمال النضج.

وأشارت إلى أن الشكاوى المرتبطة بآلام المعدة بعد تناول البطيخ قد تكون بسبب زيادة الأسمدة التي رماها المزارع للطبيهخ أو أي فاكهة بصورة عامة، بالإضافة إلى  سوء التخزين أو تعرض الثمار لأشعة الشمس لفترات طويلة، ما يؤدي إلى فسادها، وليس بسبب طبيعة البطيخ نفسه، لافتة إلى أن تداول الفاكهة بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى نمو بكتيريا أو فطريات داخلها، أو شق البطيخة عند البائع بسكينة ملوثة.

كما رد الدكتور سليمان عمران، أحد علماء مركز البحوث الزراعية ومدير برنامج البطيخ، على انتشار شائعات بشأن وجود بطيخ مسرطن، قائلا: “دي إشاعات يتطلع كل عام من ناس مغرضين يضربوا الإقتصاد المصري فى البطيخ”.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “محصول البطيخ هذا العام والعام الذى قبله تم تصديره لألمانيا ومعظم دول أوروبا والخليج، ووزارة الزراعة يقوموا بأخذ عينات ويحللوها للبطيخ عندما يتم تنزيلها بالأسواق المصرية”.

وتابع: “محدش اشتكى من الموضوع دا .. ومفيش حاجة اسمها بطيخ مسرطن .. والمزارعين الآن لديهم وعي لكل شيء .. وكنت بالأمس فى مزرعة وأكلت من البطيخ عادي”.

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

