تأهل سبورتنج والأهلي إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

نجح فريقا سبورتنج والأهلي لكرة السلة للسيدات في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026.

وانتهت منذ قليل أحداث الدور نصف النهائي الذي أقيم بنظام Best of 3، بمشاركة فرق الأهلي، وسبورتنج، وهليوبوليس، والجزيرة.

تمكن سبورتنج من تخطي عقبة هليوبوليس بنتيجة 2-0 في سلسلة نصف النهائي، وبالنتيجة ذاتها تأهل النادي الأهلي على حساب الجزيرة.

وحقق سبورتنج الفوز على هليوبوليس في المباراة الثانية بنتيجة 78-57، بينما حسم الأهلي تأهله بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-63.

جدير بالذكر أن أولى المباريات التي أقيمت السبت الماضي، شهدت فوز سبورتنج على هليوبوليس، بنتيجة 75-51، بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 87-61.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب