هشام الجخ : محدش يتخن صوته .. الأهلي قادر على العودة

أثار الشاعر هشام الجخ تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، تحدث فيه عن فرص النادي الأهلي في المنافسة على بطولة الدوري.

وقال الجخ: "يا جدعان ماحدش يتخن صوته عشان الأهلي ممكن يعملها وياخد الدوري.. اسألونا إحنا الأهلوية القدام"، في إشارة إلى ثقته في قدرة الفريق على العودة للمنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.