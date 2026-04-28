محمد العدل يثير الجدل : حد فاكر الأهلي خد الدوري الـ15 سنة كام؟

أثار المنتج محمد العدل تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تدوينة تساءل فيها عن تاريخ فوز النادي الأهلي بلقبه رقم 15 في بطولة الدوري المصري.

وقال العدل عبر حسابه على مواقع التواصل: "حد فاكر الدوري رقم 15 للأهلي في تاريخنا.. خدناه سنة كام؟ أغلبكم ماكانش اتولد، ابحثوا في التاريخ"، في إشارة إلى أهمية العودة لتوثيق تاريخ البطولات والإنجازات.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.