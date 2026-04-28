شوقي السعيد يتغزل في قطبي الكرة : الأهلي والزمالك الأقوى بأفريقيا

أكد شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يظل كيانًا كبيرًا بتاريخه وبطولاته وجماهيره العريقة، حتى لمن لا يشجعه، مشيرًا إلى أن جماهيره تُعد من أعظم الجماهير في القارة.

وأضاف السعيد عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن نادي الزمالك أيضًا كيان كبير وعريق بجماهيره وإنجازاته وتاريخه الممتد، مؤكدًا أن كلا الناديين يمثلان قيمة كروية كبيرة في الكرة المصرية.

واختتم نجم الزمالك السابق قائلا" أن ديربي القمة بين الأهلي والزمالك يظل هو الديربي الحقيقي والأقوى، باعتبارهما من كبار القارة الأفريقية، ولديهما تاريخ لا يمكن مقارنته أو تجاهله.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.