لاعبات الأهلي يكشفن أسباب الفوز بكأس مصر لسيدات الكرة اليد

أمينة عاطف
أمينة عاطف
عبدالحكيم أبو علم

عبر أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها الكبيرة بالتتويج بلقب كأس مصر، مؤكدة أن الفريق استحق هذا الإنجاز بعد المجهود الكبير الذي بذله طوال البطولة.

وأوضحت أن جميع اللاعبات قدمن مستوى مميزًا خلال مشوار الكأس، ونجحن في تنفيذ التعليمات الفنية بدقة، وهو ما أسهم في الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق الفوز.

وأضافت لاعبة الأهلي أن مواجهة الشمس في النهائي كانت صعبة، خاصة في ظل تقارب المستوى، إلا أن خبرة لاعبات الأهلي صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة.

وأكدت أن الجهاز الفني بقيادة محمد عادل كان له دور كبير في تجهيز الفريق، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب.

وأشارت إلى أن الفوز بكأس مصر يمنح الفريق دفعة قوية قبل الاستحقاقات القادمة، ويعزز من ثقة اللاعبات في قدراتهن. 
فيما قالت تقى كامل، لاعبة الفريق أن التتويج ببطولة كأس مصر يعكس شخصية الفريق البطل، وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى بثقة وتركيز.

وقالت تقى أن مشوار البطولة لم يكن سهلًا، في ظل المنافسة القوية من الفرق الأخرى، إلا أن لاعبات الأهلي نجحن في التعامل مع كل مباراة على حدة، والتركيز على تحقيق الفوز دون النظر لأي عوامل أخرى.
وأضافت أن المباراة النهائية أمام الشمس كانت اختبارًا حقيقيًّا لقدرات الفريق، حيث تطلبت مجهودًا بدنيًّا وذهنيًّا كبيرًا، إلا أن اللاعبات نجحن في الحفاظ على توازنهن وتحقيق الفوز في النهاية.
وأكدت نصر عيدأن المباراة النهائية أمام الشمس احتاجت تركيزًا عاليًا منذ البداية وحتى صافرة النهاية، مشيرة إلى أن اللاعبات تعاهدن قبل اللقاء على بذل أقصى جهد ممكن من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي.
وأضافت أن الفريق واجه العديد من التحديات خلال البطولة، إلا أن خبرات اللاعبات والتماسك داخل الملعب وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني جاء بمثابة العامل الحاسم في تخطي جميع العقبات.
وأشادت نصرة بدور الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، لافتة إلى أنه لعب دورًا مهمًّا في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، سواء من خلال التحضير التكتيكي أو الدعم النفسي، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء داخل المباريات.
وأشارت إلى أن الفوز بكأس مصر يمثل دفعة قوية للفريق قبل خوض البطولات الإفريقية المقبلة، خاصة أن اللاعبات يمتلكن طموحًا كبيرًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.
واختتمت نصرة عيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الفريق سيواصل العمل بروح واحدة من أجل الحفاظ على مكانة الأهلي في صدارة كرة اليد، والسعي دائمًا لإضافة المزيد من البطولات إلى النادي.
فيما قالت فرح الشاذلي،أن الفريق خاض نهائي البطولة أمام الشمس بهدف واحد وهو الفوز باللقب، وهو ما تحقق بفضل التركيز الكبير والالتزام داخل الملعب. 
وأضافت فرح أن اللاعبات قدمن أداءً قويًّا طوال المباراة، ونجحن في السيطرة على مجريات اللعب في فترات كثيرة، وهو ما ساعد على تحقيق الفوز في النهاية. 
وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن دعم الإدارة كان له دور كبير في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب الدور الكبير الذي بذله الجهاز الفني على مدار البطولة. 
وأكدت فرح أن الفريق يمتلك طموحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاركة في بطولات وتحديات على المستوى القاري. 
واختتمت فرح الشاذلي تصريحاتها بالتأكيد على أن التتويج بكأس مصر سيكون دافعًا لمواصلة تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
هنا الزاهد
بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

