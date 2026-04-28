مورينيو يعود لحسابات ريال مدريد.. وبيريز يحسم ملف المدرب الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات مثيرة بشأن هوية المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، بعدما أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو موافقته المبدئية على العودة لتدريب الفريق الملكي، في انتظار القرار النهائي من إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقارير، يرحب مورينيو بقوة بفكرة العودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو، إذ يرى المدرب البرتغالي أن الفرصة تمثل تحديًا جديدًا في مسيرته، مستندًا إلى علاقته القوية بالنادي الملكي وجماهيره منذ ولايته السابقة.

ورغم حماس مورينيو للعودة، إلا أنه ليس المرشح الوحيد لتولي المهمة، حيث تضم قائمة ريال مدريد أربعة مدربين تتنافس أسماؤهم على قيادة الفريق، في ظل تمسك الإدارة بدراسة جميع الخيارات المتاحة قبل الاستقرار على القرار النهائي.

ويتولى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ملف اختيار المدرب الجديد بشكل مباشر، حيث يحرص على حسم هذا الملف بنفسه دون الاعتماد على ترشيحات المحيطين به، إدراكًا لأهمية المرحلة المقبلة للفريق.

وتعزز العلاقة القوية بين مورينيو وبيريز من فرص عودة المدرب البرتغالي، خاصة في ظل الروابط الجيدة التي لا تزال تجمع "سبيشيال وان" بجماهير النادي، والتي تتذكر فترته مع الفريق بشكل إيجابي.

كما يلعب وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز دورًا مهمًا في المفاوضات، إذ يسعى لإقناع إدارة ريال مدريد بإعادة مورينيو، مستندًا إلى رغبة المدرب الواضحة في العودة لقيادة الميرنجي من جديد.

ورغم ذلك، تبقى بعض العقبات قائمة، في مقدمتها الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا، والذي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو شاملة الضرائب، وينتهي بنهاية مايو، وهو ما قد يُعقد إتمام الصفقة، خاصة مع تمسك النادي البرتغالي باستمرار مدربه ومحاولاته لإقناعه بالبقاء لموسم إضافي.

وفي المقابل، لا تبدو إدارة ريال مدريد في عجلة من أمرها، حيث تشير التقارير إلى أن النادي يرفض التسرع في حسم الملف الفني، مفضلًا تقييم جميع البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

أما مورينيو، فيترقب بدوره الموقف الأخير من إدارة ريال مدريد، مفضلًا عدم حسم مستقبله في الوقت الحالي، انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات النادي الملكي في ملف المدرب الجديد.