الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

تسود حالة من القلق بين جماهير ليفربول والجماهير المصرية، بعد ما كشفته تقارير صحفية بريطانية، وعلى رأسها صحيفة ديلي تليجراف بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح.


 

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن إصابة محمد صلاح ليست بسيطة كما تم الاعتقاد في البداية، إذ تبين أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يستلزم فترة علاج وتأهيل تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.


 

وأجرى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاً هاتفياً بالنجم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول وقائد المنتخب الوطني، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حالته الصحية وتطورات برنامجه العلاجي، بعد الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها النجم المصري، والتي كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأعرب أبو ريدة خلال حديثه عن دعمه الكامل للاعب، مشدداً على ثقته الكبيرة في عزيمة صلاح وقدرته على تجاوز هذه العقبة والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن، كما نقل له تمنيات الجماهير المصرية بالشفاء العاجل.

وكشف رئيس اتحاد الكرة للاعب أنه تسود حالة من التفاؤل داخل أروقة المنتخب المصري، مع توافر التحركات الإدارية لضمان توفير كافة سبل الراحة والهدوء للنجم المصري، باعتباره ركيزة أساسية في طموحات المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم.

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جيب
جيب
جيب

