الشباب السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الفتح بالدوري

سقط فريق الشباب في فخ التعادل أمام الفتح بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب إس إتش جي أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ من دوري السعودي للمحترفين

جاءت أهداف اللقاء عبر سفيان بن دبكة الذي افتتح التسجيل لصالح الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يدرك الشباب التعادل بهدف عكسي سجله مروان سعدان في مرماه عند الدقيقة 74.

بهذا التعادل، واصل الشباب نزيف النقاط بعدما حقق التعادل الثالث على التوالي ليرفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما وصل الفتح إلي النقطة ٣٢ ليحتل المركز الثاني عشر.