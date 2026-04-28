في غياب حجازي .. نيوم يتعادل مع الحزم 1-1 بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة نيوم أمام ضيفه الحزم بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث نجح الحزم في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة السابعة، مستغلًا ارتباك دفاعي في صفوف نيوم.

ورغم التأخر، كثف نيوم من محاولاته الهجومية، ليتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 58 عن طريق عبد الله الشنقيطي، الذي استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

بهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، مواصلًا سعيه لإنهاء الموسم في مركز متقدم، بينما وصل الحزم إلى 38 نقطة في المركز التاسع، ليظل الصراع قائمًا بين الفريقين في جدول الترتيب.

وكان الفريقان دخلا المباراة بفارق نقطتين فقط، حيث امتلك نيوم 39 نقطة مقابل 37 للحزم قبل انطلاق اللقاء، ما منح المواجهة طابعًا تنافسيًا مباشرًا.

وشهدت المباراة تواجد المدافع المصري أحمد حجازي على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء، دون أن يشارك، في ظل اعتماد الجهاز الفني على خيارات دفاعية أخرى خلال المواجهة.

يُذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز نيوم بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الرس ضمن منافسات الدور الأول من البطولة.

ويواصل الفريقان سعيهما لتحقيق أفضل مركز ممكن مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، في ظل تقارب المستوى والطموحات بينهما.