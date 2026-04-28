التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المقاولون العرب وبيراميدز في دوري الكرة النسائية

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي المقاولون العرب أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري.

افتتح فريق المقاولون العرب التسجيل عن طريق جريس أبومالو في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن تتعرض اللاعبة الأفريقية روز إيكوغ للطرد بعد عشر دقائق من انطلاق المباراة، مما صعب مهمة المقاولون في الاستحواذ والسيطرة على اللعب.

وفي الدقيقة 63 من الشوط الثاني، أضافت حنان أحمد الهدف الثاني للمقاولون.

لكن لاعبات بيراميدز تمكنَّ من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحسم اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، ويمنح الفريقين نقطة ثمينة في جدول ترتيب الدوري النسائي.

من جانب آخر، قام الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب، بفرض عقوبات مالية على بعض اللاعبات بسبب التهاون وعدم الالتزام خلال لقاء اليوم أمام بيراميدز، وحذر اللاعبات من تكرار هذا السيناريو، مطالبًا الجميع بالالتزام خلال المواجهات الرسمية المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون العرب: هبة رزق مديرًا فنيًا، ومحمد زيادة مدربًا عامًا، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا مديرًا إداريًا، وأحلام أبو الخير أخصائي تأهيل.

ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، بينما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح. ويشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي.