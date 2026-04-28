البنك الأهلي يقلب الطاولة على كهرباء الإسماعيلية بثلاثية في صراع الهبوط بدوري نايل

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مهمًا ومستحقًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة بمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما نجح كهرباء الإسماعيلية في التقدم أولًا عن طريق علي سليمان في الدقيقة 56، قبل أن ينتفض البنك الأهلي ويقلب النتيجة بثلاثية حملت توقيع أحمد متعب، وأحمد ياسر ريان، وياو أنور، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في صراع المجموعة.

وبهذا الانتصار، رفع البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية، بقيادة رضا شحاتة، عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، ليواصل صراعه للهروب من مراكز الخطر.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: علي الجابري.

خط الدفاع: كريم يحيى، تاحا، سيف الخشاب، عصام الفيومي.

خط الوسط: حسن الشاذلي، سيرجي أكا، سيلا، جهينة.

خط الهجوم: علي سليمان، شيكا.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، مصطفى الزناري، أحمد متعب.

خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي، سيد نيمار.

خط الهجوم: أحمد أوفا، أسامة فيصل.

ويأتي هذا الفوز في ظل اشتعال المنافسة داخل مجموعة الهبوط، خاصة مع نظام الموسم الحالي 2025-2026 الذي يقضي بهبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة فرق، على أن يُقام الدوري الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقًا بدلًا من 21، قبل العودة للنظام المعتاد بمشاركة 18 ناديًا بداية من موسم 2027-2028.