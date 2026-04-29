حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد

مع تزايد تداول الشائعات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتكرر كل موسم تحذيرات غير موثقة تثير قلق المواطنين بشأن سلامة بعض المحاصيل الزراعية.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد الجدل حول ما يُعرف بـ"البطيخ المسرطن"، خاصة بعد انتشار حالات إعياء نُسبت إلى تناوله، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

حقيقة "البطيخ المسرطن"

حسم الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، الجدل الدائر بشأن ما يُثار حول وجود "بطيخ مسرطن" في الأسواق، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس علمي.

وأوضح أن مثل هذه الشائعات تتكرر بشكل موسمي مع كل دورة زراعية، مشيرًا إلى أنها تضر بسمعة المنتج المحلي وتؤثر سلبًا على جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.

إنتاج وفير وشائعات متجددة

أشار فهيم إلى أن البطيخ المصري يُزرع على مدار العام تقريبًا من خلال عروات زراعية متعددة، وهو ما يضمن استمرارية توافره في الأسواق.

كما لفت إلى أن:

حجم الإنتاج المحلي يصل إلى نحو 1.5 مليون طن سنويًا

يتم تصدير قرابة 20 ألف طن إلى عدد من الدول

التغيرات المناخية قد تؤثر على مواعيد الحصاد، لكنها لا تمس جودة المنتج

سبب حالات الإعياء المتداولة

وبشأن ما يتم تداوله عن حالات إعياء بعد تناول البطيخ، أكد فهيم أن السبب في الغالب يعود إلى الإفراط في تناوله، وليس لاحتوائه على مواد ضارة.

وأوضح أن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يؤدي إلى:

اضطرابات في الجهاز الهضمي

تقلصات معوية

شعور بعدم الارتياح

لكنه شدد على أن هذه الأعراض لا تصل إلى حد التسمم الغذائي.

ظواهر طبيعية لا تدعو للقلق

تحدث فهيم أيضًا عن بعض الظواهر التي قد يلاحظها المستهلك داخل ثمرة البطيخ، مثل:

"القلب الأبيض"

الفراغات الداخلية

ما يُعرف بـ"القلب الأجوف"

وأوضح أن هذه الظواهر طبيعية تمامًا، وترتبط بعوامل زراعية ومناخية، من بينها:

اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار

مشكلات التلقيح

تعرض النبات للإجهاد أثناء النمو

نصائح مهمة للمواطنين

دعا فهيم المواطنين إلى الاعتدال في تناول البطيخ، مع ضرورة مراعاة بعض الفئات لحالتها الصحية، خاصة:

مرضى السكري

مرضى الكلى

كما نصح بتجنب تناوله مباشرة بعد الوجبات الثقيلة، لتفادي الضغط على الجهاز الهضمي.