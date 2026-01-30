لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب



نفى إبراهيم إمبابي، رئيس منصة «أي صاغة» لتداول الذهب، ما تردد بشأن وجود توقف في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن حركة التسعير مستمرة بشكل طبيعي وتعكس التغيرات الفورية في الأسعار العالمية.

وأوضح إمبابي أن السرعة الكبيرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها جهات ومؤسسات عالمية في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر العالمي للأوقية، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.



وأشار امبابى فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد” إلى أن حالة التذبذب الحالية لا تعبر عن أزمة داخل السوق المصري، بل هي نتيجة مباشرة لعدم استقرار السوق العالمي، مؤكدًا أن السوق المصري «مظلوم» في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات الدولية في تداول الذهب وتغير توجهات المستثمرين عالميًا بين الشراء والبيع بشكل سريع.

ونصح رئيس منصة «أي صاغة» المواطنين بعدم الإقدام على البيع أو الشراء في الوقت الحالي، لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأسعار، متوقعًا أن يشهد السوق حالة من الهدوء النسبي والاستقرار بداية من يوم الاثنين المقبل مع تراجع حدة المضاربات العالمية وتحسن مستويات التداول.

وأكد إمبابي أن الذهب لا يزال يحتفظ بقيمته كملاذ آمن على المدى الطويل، إلا أن التعامل معه في الفترات التي تشهد تقلبات حادة يتطلب التريث وعدم اتخاذ قرارات سريعة قد تؤدي إلى خسائر غير محسوبة، مشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة مراقبة للسوق وليست مرحلة استثمار مباشر للمواطنين.