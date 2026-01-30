قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في مصر تحركًا جديدًا داخل محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا مقارنة بأسعار أمس، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب أيضًا.

وبحسب متوسط الأسعار، صعد عيار 21 بنحو 90 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب حوالي 720 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية (محلات الصاغة)

عيار 24: بيع 8390 جنيها – شراء 8330 جنيها

عيار 22: بيع 7690 جنيها – شراء 7635 جنيها

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب

عيار 21: بيع 7340 جنيها – شراء 7290 جنيها

عيار 18: بيع 6290 جنيها – شراء 6250 جنيها

عيار 14: بيع 4895 جنيها – شراء 4860 جنيها

عيار 12: بيع 4195 جنيها – شراء 4165 جنيها

اقرأ أيضا

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير.. 30 سلعة مخفضة

الأونصة: بيع 260915 جنيها – شراء 259135 جنيها

الجنيه الذهب: بيع 58720 جنيها – شراء 58320 جنيها

الأونصة بالدولار: 5170.63 دولار

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 248390 جنيه8330 جنيه 
عيار 227690 جنيه7635 جنيه 
عيار 217340 جنيه7290 جنيه 
عيار 186290 جنيه6250 جنيه 
عيار 144895 جنيه4860 جنيه 
عيار 124195 جنيه4165 جنيه 
الاونصة260915 جنيه259135 جنيه 
الجنيه الذهب58720 جنيه58320 جنيه 
الأونصة بالدولار5170.63 دولار

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 30-01-2026 نحو 8390 جنيهًا للبيع و8330 جنيهًا للشراء، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي.

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعره 7690 جنيهًا للبيع مقابل 7635 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل عيار 21 نحو 7340 جنيهًا للبيع و7290 جنيهًا للشراء.

كما سجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 6290 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4895 جنيهًا للبيع و4860 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 12 اليوم 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الأسعار العالمية، سجلت الأونصة في السوق المحلي 260915 جنيهًا للبيع مقابل 259135 جنيهًا للشراء، بينما بلغت قيمتها بالدولار نحو 5170.63 دولارًا.

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 58720 جنيهًا للبيع و58320 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية تفاصيل أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 الان عيار 18 عيار 14 عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد