برلماني: سيناريوهات الحكومة للطاقة تضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد الحكومة سيناريوهات مرنة لضمان استدامة امدادت الطاقة؛ يعد أحد الأدوات الأساسية لضمان تأمين أرصدة الوقود والكهرباء، لا سيما في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة.

وأوضح "سمير"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه السيناريوهات تستهدف التعامل مع أي أزمة أو نقص محتمل في الإمدادات، إلى جانب حماية المواطنين والصناعات الحيوية من أي تأثير سلبي، مع ضمان استمرار العمليات الإنتاجية والخدمات الأساسية دون انقطاع.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن هذه الخطط تساعد الحكومة على تقدير الاحتياجات المستقبلية، ومواجهة الأزمات الطارئة، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، بما يعزز الأمن الطاقي واستقرار الاقتصاد الوطني.