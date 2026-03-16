برلماني: سيناريوهات الحكومة للطاقة تعكس حرصها على استقرار الاقتصاد

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن امتلاك الحكومة سيناريوهات مرنة لضمان استمرار إمدادات الطاقة وتأمين أرصدتها، مؤكدا أنها تعكس إدراك الحكومة لأهمية الأمن الطاقي واستقرار الاقتصاد.

وأشار" مسعود" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إلى

أهمية الاستعداد لمختلف الاحتمالات لضمان عدم تأثر المواطن البسيط واستقرار الأسواق، لاسيما في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة، مشددا على ضرورة تطبيق الخطط بشكل سريع وفعال لضمان وصول الطاقة لجميع القطاعات الحيوية بشكل مستدام.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس؛ لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على المتابعة الدائمة لموقف الاحتياطيات من المنتجات البترولية والحفاظ على أرصدة آمنة منها؛ لضمان استقرار الأسواق واستدامة تلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشدداً على أن الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين تلك الأرصدة تحت مختلف الظروف، ولاسيما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.