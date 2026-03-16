وزير الطاقة القبرصي يعلن استئناف اجتماعات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أبريل



صرح وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانو، اليوم الاثنين، بأن جميع اجتماعات المجالس غير الرسمية للاتحاد الأوروبي ستعقد في قبرص كما هو مخطط لها بين شهري أبريل ويونيو.

وكانت قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد حولت جميع اجتماعات شهر مارس إلى اجتماعات عبر الإنترنت أو أجلتها بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة جوية بريطانية مطلع هذا الشهر كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقال داميانو - قبيل اجتماع وزارات الخارجية الأوروبية في بروكسل - "الأمور عادت إلى طبيعتها. جميع الأعمال، بما فيها أعمالكم، ستستأنف، وستعقد جميع المجالس غير الرسمية المقرر عقدها في قبرص بين أبريل ويونيو بالطريقة المعتادة".