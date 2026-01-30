قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عيار 24 يكسر الـ8000.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

صورة ارشيفية
إسراء صبري

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 8400 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 7350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6300 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 58800 جنيه.

