سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه نشهد موجة صعود قوية في أسعار الذهب وسائر المعادن بصفة عامة، ولا أتوقع أن ينخفض سعره، وذلك نتيجة التأثر بالتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، إلى جانب التوقعات بتراجع قيمة الدولار.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن الأسواق لا تزال تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات العالمية.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هذا التذبذب إلى حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تفرضها الأحداث المتسارعة، إلى جانب النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأضاف أن الحرب الاقتصادية والتجارية المستمرة لا تزال تلقي بظلالها بقوة على حركة أسعار الذهب، ما ينعكس في صورة تحركات حادة وغير مستقرة في الأسواق.