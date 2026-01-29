قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي
توك شو

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

الذهب
الذهب
محمود محسن

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه نشهد موجة صعود قوية في أسعار الذهب وسائر المعادن بصفة عامة، ولا أتوقع أن ينخفض سعره، وذلك نتيجة التأثر بالتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، إلى جانب التوقعات بتراجع قيمة الدولار.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن الأسواق لا تزال تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات العالمية.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هذا التذبذب إلى حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تفرضها الأحداث المتسارعة، إلى جانب النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأضاف أن الحرب الاقتصادية والتجارية المستمرة لا تزال تلقي بظلالها بقوة على حركة أسعار الذهب، ما ينعكس في صورة تحركات حادة وغير مستقرة في الأسواق.

هاني ميلاد شعبة الذهب الغرف التجارية أسعار الذهب المعادن

