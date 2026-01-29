قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

صعود أسبوعي بـ 3 دينارات.. سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 29-1-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس الموافق 29-1-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية على أساس أسبوعي.

الذهب يرتفع

وبلغ متوسط زيادة سعر جرام الذهب على أساس أسبوعي نحو 3 دينارات كويتية في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 4555 دينارا كويتيا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 52.075 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 47,725 دينار كويتي.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4555 دينارا كويتيا.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط قيمة نحو 39.05 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ عيار 14 الأدني قيمة نحو 30.375 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 26.025 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1619 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 364,475 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ الأونصة بالدولار نحو 5285 دولارا.

