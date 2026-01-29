صعود أسبوعي بـ 3 دينارات.. سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 29-1-2026

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس الموافق 29-1-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية على أساس أسبوعي.

الذهب يرتفع

وبلغ متوسط زيادة سعر جرام الذهب على أساس أسبوعي نحو 3 دينارات كويتية في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 4555 دينارا كويتيا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 52.075 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 47,725 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4555 دينارا كويتيا.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط قيمة نحو 39.05 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ عيار 14 الأدني قيمة نحو 30.375 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 26.025 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1619 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 364,475 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ الأونصة بالدولار نحو 5285 دولارا.