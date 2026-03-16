لاعب مانشستر سيتي السابق يطالب اللاعبين بتسجيل هدف مبكر أمام مدريد

أبدى ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، عن حزنه بسبب خسارة فريقه السابق بثلاثية نظيفة من ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يحل ريال مدريد ضيفا على ملعب الاتحاد غدا لخوض لقاء الإياب.

وقال سيلفا في تصريحات صحفية: "لقد فوجئت، تمامًا مثل أي شخص آخر، أليس كذلك؟، أعتقد أن الأمر فاجأنا جميعًا، وقد حدث كل شيء في الشوط الأول، لكن هذه هي كرة القدم، وهذه الأمور واردة الحدوث، لا تزال هناك مباراة أخرى، ونأمل أن يسجل مانشستر سيتي هدفًا مبكرًا لتصبح المباراة مثيرة".

وعن العودة في النتيجة، اختتم: “على السيتي أن يبذل قصارى جهده ويسجل هدفًا مبكرًا، ليجعل المباراة مثيرة ويمنع ريال مدريد من اللعب براحة وتسجيل هدف، لأن تسجيل ريال مدريد في الشوط الأول يحدث فرقًا كبيرًا، يجب أن تكون حذرًا جدًا في الرقابة أمامهم، لأننا رأينا بالفعل كيف يمكنهم استغلال الهجمات المرتدة”.