اقتصاد

هبوط جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 29-1-2026

محمد يحيي

هبط سعر الذهب في مصر للمرة الأولى مع بدء منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 29-1-2026.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 200 جنيه على الأقل في ساعة واحدة من بدء التداول، وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تذبذب مضطرب

ويتعرض سعر الذهب لحالة من الاضطراب داخل محلات الصاغة، بعد صعود استمر لأسبوعين متصلين مسجلًا نموًا قيمته 300 جنيه على الأقل.

الذهب يرتفع 

ورفع سعر الذهب من قيمة تداوله منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي بداية تعاملات مساء اليوم بقيمة بلغت 110 جنيهات في المتوسط.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو  7250 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8285 جنيها للبيع و8400 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7250 جنيها للبيع و7240 جنيها للشراء.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأقل قيمة نحو 6214 جنيها للبيع و6300 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4833 جنيها للبيع و 4900 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58 ألف جنيه للبيع و58.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5192 دولارا للبيع و5195 دولارا للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الذهب في السوق العالمي

واصلت أسعار الذهب موجة صعودها القوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتصاعد التقلبات العالمية واستمرار الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في سوق الذهب والمجوهرات.

وتعرضت  أسعار الذهب لارتفاعات القياسية المتتالية محدثة طفرة غير مسبوقة في الطلب، تسببت في إرباك ملحوظ داخل السوق المحلية، لتتجاوز مستويات الطلب الحالية القدرات التشغيلية للمصانع والشركات العاملة في القطاع.

وبات الإقبال يتركز بشكل أساسي على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات ادخار، في مقابل تراجع واضح في الطلب على المشغولات، الأمر الذي فرض ضغوطًا متزايدة على مصانع السبائك، ودفع بعض المنتجين إلى تعديل جداول التسليم. 

كما أن فترات التسليم التي كانت لا تتجاوز يومًا أو يومين امتدت حاليًا إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع مع تصاعد الطلب.

بالإضافة للتطورات تعكس حالة من الضغط الحقيقي داخل سوق الذهب، وقد تتطور إلى أزمة أوسع حال استمرار تكدس الطلب على منتجات الادخار، بما يفاقم من الاختناقات الإنتاجية وسلاسل الإمداد.

