غداً.. البنك المركزي ينهي مدة سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه

تنتهي فترة استحقاق طرح ودائع بسعر الفائدة الثابت والذي طرحه البنك المركزي المصري لمدة أسبوع ضمن اجراءات سحب السيولة من 9 بنوك حكومية وخاصة؛ اعتباراً غداَ الثلاثاء الموافق 20-1-2026.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن سحب سيولة قيمتها 91.2 مليار جنيه من 9 بنوك ما بين حكومية وخاصة لتدبير السيولة داخل الجهاز المصرفي.

قال البنك المركزي المصري إن معدل تخصيص سجل 100% من جملة الطلبات المقدمة من البنوك.

وبلغ معدل سعر الفائدة الثابت المقبول لتلك الودائع نحو 20.5% بمتوسط 101 مليار جنيه قيمة كانت مستهدفة.

وخلال الساعات القلائل المقبلة من المخطط أن يعلن البنك المركزي المصري عن نتائج مزاد لبيع سندات خزانة ذات العائدين الثابت و المتغير بقيمة 31 مليار جنيه لصالح وزارة المالية بغرض دعم الفجوة التمويلية بالموازنة وتدبير إحتياجات الحكومة من التمويل للوفاء بتعهداتها.