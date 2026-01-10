قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
البنك المركزي يرفع استثمارات الحكومة الأسبوعية بمعدل 2.11 مليار دولار في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

تستهدف وزارة المالية رفع حجم استثماراتها المخططة لهذا الأسبوع في أذون وسندات الخزانة المصرية بمقدار 100 مليار جنيه بما يعادل 2.11 مليار دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري باعتباره المعني بعمليات طرح أذون وسندات الخزانة المصرية لدعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

قال التقرير إن إدارة الدين العام بوزارة المالية خططتها لطرح أدوات دين من أذون خزانة وتضمنت آجال " 91و 273 و 182 و 364" يوما بالإضافة لسندات الخزانة من استحقاقات " 2 و 3 و 5" سنوات ذات العائد الثابت والمتغير.

ومن المقرر أن يتم البدء في طرح أذون وسندات الخزانة على مدار 3 عطاءات أسبوعية هي أيام " الأحد و الإثنين والخميس" من كل أسبوع.

كشف التقرير عن وصول إجمالي قيمة الاستثمارات المستهدفة من بيع أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالي تبلغ 208 مليار جنيه وهي تعادل 4.405 مليار دولار مقابل 108 مليار جنيه بما يساوي 2.29 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.

تضمنت الإكتتابات طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 180 مليار جنيه بما يساوي 3.812 مليار دولار شملت أذون خزانة من آجال "91 و 273 و 182 و 364 " يوما خلال يومي الأحد والخميس من كل أسبوع

ويبلغ حجم طرح أذون خزانة اعتبارا من غدًا الأحد بقيمة تقدر بـ 75 مليار جنيه وتشمل أجلي 91 و 273 يومًا ، بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 105 مليار جنيه اعتبار من يوم الخميس المقبل.

وعلي سياق متصل تخطط الوزارة طرح سندات خزانة اعتبارا من الاثنين المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار جنيه وتعادل 550.73 مليون دولار؛ تتضمن سندات خزانة ذات العائدين الثابت و المتغير.

تضمن طرح سندات الخزانة من استحقاقي خزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه تضمن استحقاقي عامين و 3 سنوات و استحقاق 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ذات العائد المتغير.

