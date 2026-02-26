قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: العدل المطلق مستحيل في الدنيا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحديث عن العدل لا بد أن يرتبط بالواقع الذي نعيشه، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل شيء في الكون ما يشبه الأثقال التي تحفظ توازنه حتى لا يضطرب، فكما أن للكرة الأرضية أثقالًا مادية تحفظ استقرارها، فإن في الاقتصاد أثقالًا تضبط حركته، وفي الحياة الزوجية أثقالًا عاطفية ونفسية، وفي تربية الأبناء أثقالًا تربوية، وفي طلب العلم أثقالًا عقلية، وكلها تقوم على فكرة التوازن والعدل.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع  على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم أرسى مبدأ التوزيع العادل في قوله تعالى: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ»، مؤكدًا أن العدل عند الله ليس خيارًا بل فرضًا، لقوله سبحانه: «إن الله يأمر بالعدل»، مشيرًا إلى أن العدل في معناه اللغوي هو التسوية، وأن كلمة “عديل” في الاستعمال الاجتماعي تعني المساوي، ما يعكس أن الأصل في العدل هو المساواة.

وأوضح أن العدل من الألفاظ التي تحمل دلالات متعددة، وأن فكرة التطابق التام بين الأشياء غير ممكنة في الواقع، فحتى لو أعطى شخص آخر كيلو من الأرز ثم استرده بعد فترة، فالوزن قد يكون متساويًا لكن التطابق الكامل في الحبات والجزيئات مستحيل، وكذلك في مسألة القصاص لا يمكن تحقيق تطابق دقيق بالمليمتر، وهو ما يدل على أن تمام العدل البشري محال.

وبيّن أن الموجود في الدنيا هو بعض العدل أو العدل النسبي، لا الكمال المطلق، مستشهدًا بقوله تعالى في شأن العدل بين الزوجات: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم»، موضحًا أن الإنسان مهما بلغ حرصه ودقته فلن يحقق العدل الكامل، ولذلك جاء التوجيه الإلهي: «فلا تميلوا كل الميل»، أي تجنب الظلم والميل الجائر.

وأشار إلى أن هذا المعنى ينطبق كذلك على علاقة الإنسان بأبنائه، فمع حب الوالد لجميع أولاده، إلا أن المشاعر بطبيعتها قد تختلف، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»، في إشارة إلى أن العدل المطلوب هو فيما يملكه الإنسان من أفعال وتصرفات، لا ما يخرج عن قدرته من مشاعر قلبية.

وشدد على أن الرسالة الواقعية هنا هي أن المطلوب من الإنسان ليس تحقيق الكمال المطلق في العدل، لأن ذلك غير ممكن، وإنما السعي إلى العدل الممكن وتجنب الظلم، سواء في البيت أو العمل أو العلاقات الاجتماعية، لأن العدل الكامل لله وحده، أما البشر فمكلفون ببذل أقصى ما يستطيعون دون ميل أو جور.


 

خالد الجندي الحياة الزوجية العلم العدل الدنيا القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد