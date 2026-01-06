قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رأسمال لا يقل عن 25 مليون جنيه.. ضوابط ترخيص شركات الصرافة وفقا قانون البنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي
حسن رضوان

أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، وفقًا لأحكام القانون، على أن يتولى مجلس الإدارة تحديد شروط الترخيص ونظام العمل، إلى جانب آليات الرقابة والإشراف على هذه الشركات والجهات.

ونصت المادة (207) من القانون على قيد شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، بعد سداد رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع، مع اشتراط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد أو مباشرة نشاطه.

ومنح القانون محافظ البنك المركزي سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة شركات الصرافة أو الجهات المرخص لها لشروط الترخيص أو نظم العمل، والتي تشمل توجيه التنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز عامًا، أو توقيع جزاءات مالية وفق الضوابط المنصوص عليها، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وأوجب القانون إلغاء الترخيص في حالات التوقف عن مزاولة النشاط دون إخطار، أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو في حال إشهار الإفلاس أو التصفية، فضلًا عن اتباع سياسات من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو الإخلال بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

كما نصت المادة (208) على ضرورة أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة عمليات الصرافة فقط، مع اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

وألزم القانون شركات الصرافة بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل البنك المركزي، مع عدم جواز مراجعة المراقب الواحد لحسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت نفسه، وإخطار البنك المركزي بقرار التعيين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخه.

شركات الصرافة قانون البنك المركزي البنك المركزي الجهات الأخرى النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأمم المتحدة: مليون شخص في غزة يواجهون أزمة مأوى حادة

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة و عدوان مسلح ضد فنزويلا

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة وعدوان مسلح ضد فنزويلا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد