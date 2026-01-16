البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات أذون خزانة في مزاد تم تنظيمه لطرح أدوات دين محلية بقيمة بلغت 131.665 مليار جنيه من أصل 105 مليار جنيه مستهدفة.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي كشف فيه عن طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية للوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة و تدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وارتفع معدل نمو عطاءات الخزانة المقبولة على نسبة 25.4% من المستهدف طرحه خلال مزاد اليوم، لتصل جملة الطلبات المقبولة من المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين نحو 2619 طلبًا مقبولًا.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 1455 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة بإجمالي إكتتابات مقبولة بلغت 53.824 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة في الطرح نحو 24.258% وأقل سعر بنسبة 23.5% وأعلي سعر بنسبة 24.3%.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 182 يوما نحو1164 طلبًا مقبولًا من المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة بلغت 77.84 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة في الطرح نحو 25.315% وأعلي سعبر بنسبة 25.371% وأقل سعر بنسبة 23.001%.