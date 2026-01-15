البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي بـ1.65 مليار دولار بنهاية العام الماضي

ارتفعت نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي المصرية بنهاية العام الماضي على أساس شهري بقيمة بلغت 78 مليار جنيه بما يعادل 1.65 مليار دولار.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن نقود الإحتياطي سجّلت 2.425 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي بعد ان كنت 2.54 تريليون في نوفمبر السابق له.

وأضاف التقرير أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ1.54 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي.

وصعدت الودائع بالعملة المحلية في البنوك إلى 875.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 820.1 مليار جنيه في نوفمبر السابق بفارق 55.8 مليار جنيه.

وقبل قليل أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه لتسجل 13.3 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 11,9 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.