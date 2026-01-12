قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
اقتصاد

البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين الموافق 12-1-2026؛ عن طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية لتوفير السيولة المالية للخزانة العامة.

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه؛ عن استهداف طرح الصكوك بقيمة 7 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات.

أعلنت وزارة المالية عن طرح صكوك سيادية في 29 ديسمبر الماضي بقيمة 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، حيث بلغت العروض المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 12 عرضًا بمتوسط سعر عائد نسبته 21.471%.

وبلغت جملة طلبات تغطية الاكتتاب المقبولة نحو 10 طلبات بقيمة 3.9 مليار جنيه وبمتوسط سعر فائدة نسبته 21.07%.

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال السيولة المالية صكوك سيادية وزارة المالية سعر الفائدة تغطية الإكتتاب

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

