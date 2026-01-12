البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين الموافق 12-1-2026؛ عن طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية لتوفير السيولة المالية للخزانة العامة.

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه؛ عن استهداف طرح الصكوك بقيمة 7 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات.

أعلنت وزارة المالية عن طرح صكوك سيادية في 29 ديسمبر الماضي بقيمة 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، حيث بلغت العروض المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 12 عرضًا بمتوسط سعر عائد نسبته 21.471%.

وبلغت جملة طلبات تغطية الاكتتاب المقبولة نحو 10 طلبات بقيمة 3.9 مليار جنيه وبمتوسط سعر فائدة نسبته 21.07%.