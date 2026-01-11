البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول حجم الاستثمارات في أذون خزانة لأجلي 182 و364 يومًا، بقيمة تبلغ 196.73 مليار جنيه، بما يعادل 4.174 مليار دولار، من أصل 105 مليارات جنيه كانت مستهدفة.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، والذي كشف عن التنسيق مع وزارة المالية؛ لطرح أجلي الخزانة لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة وتدبير الاحتياجات الحكومية.

وَوِفقًا للتقرير، الذي تضمن ارتفاع جملة طلبات الاستثمار المقبولة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 1078 طلبًا مقبولا.

وبلغ حجم الاكتتاب في أجل 364 يومًا بقيمة تبلغ 73.45 مليار جنيه، من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب في أجل 364 يومًا إلى نحو 583 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، بحيث وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح إلى نحو 24.379%، وأقل سعر بنسبة 24%، وأعلى سعر بنسبة 24.45%.

وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يومًا بقيمة 123.28 مليار جنيه، من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وسجل حجم الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 495 طلبًا مقبولًا، بمتوسط سعر فائدة مقبول يبلغ نحو 25.345%، وأعلى سعر بنسبة 25.447%، وأقل سعر بنسبة 24.6%.