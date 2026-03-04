نائب: تصريحات مدبولي بشأن توافر مخزون من السلع والغاز تبعث برسائل طمأنة قوية للمواطنين

أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتصريحات المهمة التي أدلى بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السلع الأساسية والغاز الطبيعي، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس شفافية الحكومة وحرصها على طمأنة المواطنين في توقيت بالغ الحساسية.

وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن حديث رئيس الوزراء عكس وجود رؤية استباقية واضحة لدى الدولة المصرية، تقوم على التخطيط العلمي وإدارة الأزمات باحترافية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تتحرك بردود أفعال، وإنما وفق سيناريوهات معدة مسبقًا للتعامل مع مختلف التحديات المحتملة في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تركيز رئيس الوزراء في حديثه الأخير على محاور استراتيجية لضمان الاستقرار، وفي مقدمتها تأمين الاحتياجات الأساسية، يعكس إدراك الدولة لأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة مع التأكيد على وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، بما يمنع حدوث أي نقص في الأسواق ويقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات إثارة القلق بين المواطنين.

كما ثمّن أبو النصر، تطمينات رئيس الوزراء بشأن استقرار قطاع الطاقة، واستمرار تدفقات الغاز الطبيعي للمصانع، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بما يضمن عدم حدوث انقطاعات أو تأثر في الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الطاقة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.

وأشار النائب إلى أن إعلان الحكومة عن خطة طوارئ متكاملة ووضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب» يعكس جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع تداعيات الصراع الإقليمي، وضمان أقل قدر ممكن من التأثير على حياة المواطن اليومية، سواء على مستوى الأسعار أو توافر السلع أو الخدمات.

وشدد أبو النصر، على أهمية ما أكده رئيس الوزراء بشأن الرقابة الصارمة على الأسواق، والتزام الدولة الكامل بمواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستغلال الأوضاع الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة، وأن القيادة السياسية والحكومة تعملان بتنسيق كامل لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على استقرارها الداخلي، داعياً المواطنين إلى الثقة في مؤسساتهم الوطنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.