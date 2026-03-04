قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
دينا أبو الخير: الغش لا يبطل الصيام لكن يقلل الأجر
نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تصريحات مدبولي بشأن توافر مخزون من السلع والغاز تبعث برسائل طمأنة قوية للمواطنين

النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
معتز الخصوصي

أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتصريحات المهمة التي أدلى بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السلع الأساسية والغاز الطبيعي، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس شفافية الحكومة وحرصها على طمأنة المواطنين في توقيت بالغ الحساسية.

وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن حديث رئيس الوزراء عكس وجود رؤية استباقية واضحة لدى الدولة المصرية، تقوم على التخطيط العلمي وإدارة الأزمات باحترافية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تتحرك بردود أفعال، وإنما وفق سيناريوهات معدة مسبقًا للتعامل مع مختلف التحديات المحتملة في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تركيز رئيس الوزراء في حديثه الأخير على محاور استراتيجية لضمان الاستقرار، وفي مقدمتها تأمين الاحتياجات الأساسية، يعكس إدراك الدولة لأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة مع التأكيد على وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، بما يمنع حدوث أي نقص في الأسواق ويقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات إثارة القلق بين المواطنين.

كما ثمّن أبو النصر، تطمينات رئيس الوزراء بشأن استقرار قطاع الطاقة، واستمرار تدفقات الغاز الطبيعي للمصانع، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بما يضمن عدم حدوث انقطاعات أو تأثر في الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الطاقة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.

وأشار النائب إلى أن إعلان الحكومة عن خطة طوارئ متكاملة ووضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب» يعكس جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع تداعيات الصراع الإقليمي، وضمان أقل قدر ممكن من التأثير على حياة المواطن اليومية، سواء على مستوى الأسعار أو توافر السلع أو الخدمات.

وشدد أبو النصر، على أهمية ما أكده رئيس الوزراء بشأن الرقابة الصارمة على الأسواق، والتزام الدولة الكامل بمواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستغلال الأوضاع الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة، وأن القيادة السياسية والحكومة تعملان بتنسيق كامل لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على استقرارها الداخلي، داعياً المواطنين إلى الثقة في مؤسساتهم الوطنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

رئيس مجلس الوزراء احتياطيات مصر الاستراتيجية السلع الأساسية الغاز الطبيعي الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد