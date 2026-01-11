البنك المركزي: تراجع التضخم في مصر 11.8% على أساس سنوي

أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية العام الماضي مسجلًا بذل معدل شهري نسبته 0.2% مقابل 0.9% في نفس الفترة من العام السابق له بمعدل انخفاض بلغ 0.7%.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري بشأن معدل التضخم والتي وصلت خلالها معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي لتصل لـ 0.8%، ليصبح بذلك معدل تراجع التضخم علي أساس شهري بنسبة 0.6%.

وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي نحو 11.8% في ديسمبر الماضي بعد أن كان 12.5% في نوفمبر السابق له

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهر معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر نحو 0.2% في ديسمبر 2025 مطابقا لنظيره المسجل في ديسمبر 2024 وأقل من المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025.