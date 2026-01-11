تراجع لـ %10.3.. كيف انعكس انخفاض التضخم على القوة الشرائية للمواطن؟

قالت صفاء سامي، رئيس الإحصاءات المالية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك مجموعات سلعية انخفضت بشكل واضح خلال الشهر الحالي، حيث حيث تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%. كما شهدت مجموعة الخضروات انخفاضاً بنسبة 2%، والفاكهة بنسبة 0.1%.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن قسم الطعام والشراب أكثر قسم له وزن نسبي في سلة سلع الأسرة، يمثل حوالي 35% من إجمالي أوزان سلة السلع والخدمات التي يستخدمها المواطنون، متابعة: معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2025 وصل إلى 10.3%، مقارنة بـ 23.4% في ديسمبر 2024.

واسترسلت: الجهاز يقوم شهريا بقياس التضخم العام، كما يقوم بجمع أسعار حوالي 1000 سلعة وخدمة من الميدان لتغطية كافة جوانب إنفاق الأسرة المصرية من الغذاء والسكن والتعليم والصحة، ومن ثم يصدر معدل التضخم الشهري بناءً على هذه البيانات.