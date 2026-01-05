قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

المركزى للإحصاء يصدر تقريرا سنويا عن النشاط الرياضي في مصر ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الأثنين، النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2024.

وجاءت أهم المؤشرات الإحصائية في النشرة كما يلي:

بـلغ عدد المنشآت الرياضية 5380 منشأة رياضية عـام 2024 مقسمة الى (812 نادى رياضي و 4568 مركز شباب).

  الأندية الرياضية

وبـلغ عدد الأندية الرياضية 812 نادياً (90 قطاع حكومي،127 قطاع عام /أعمال عام، 595 قطاع خاص) عــام 2024.

 وبلغ عدد اللاعبين 255.5 ألف لاعب عام 2024 مقابل 260.2 ألف لاعب عام 2023 بانخفاض قدره 1.8%.

كما بلغ عدد المدربين 16853 مدرب عام 2024 مقابل 16224 مدرب عام 2023 بزيادة قدرها 3.9 %.

بلغ عدد المباريات 86144 مباراة عام 2024 مقابل 88452 مباراة عام 2023 بانخفاض قدره 2.6 %. 

  مراكز شباب المدن

بلغ عدد مراكـز الشباب 519 مركزا عام 2024 مقابل 527 مركزا عام 2023 بانخفاض قدره 1.5%.
 بلغ عدد اللاعبين 154.6 الف لاعب عام 2024 مقابل  121.7 ألف لاعب عام 2023 بزيادة بلغت 27%.
 بلغ عدد المباريات 20.7 الف مباراة عام 2024 مقابل 24.7 ألف مباراة عام 2023 بانخفاض قدره 16 % .
 بلغ عدد المدربين 5368 مدرب عام 2024 مقابل 5708 مـــدرب عام 2023 بانخفاض قدره 6% .

مراكز شباب القرى

 بلغ عدد مراكـز الشباب 4049 مركزا عام 2024 مقابل 4025 مركـــــزاً عام 2023 بزيادة بلغت 0.6 %.

بلغ عدد اللاعبين 267.7 الف لاعب عام 2024 مقابل  241.2 ألف لاعب عام 2023 بزيادة بلغت 11%.

وبلغ عدد المباريات 44.8 الف مباراة عام 2024 مقابل  62.5 ألف مـباراة عام 2023 بانخفاض قدره 28.3%.

وبلغ عدد المدربين 9417 مدرب عام 2024 مقابل 11244 مـــدرب عام 2023 بانخفاض قدره 16.2%.
 مؤشرات ذوي الصعوبات 
 بلغ عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4595 فريقـــا.
  كما بلغ عدد اللاعبين 36698 لاعباً.

وبلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 7670 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية .

وبلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2313 مدرب.

