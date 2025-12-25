قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025

آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 (الإصدار السادس عشر بعد المائة) ".
 

يعتبر هذا الإصدار  مرجعا إحصائيا شاملا لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

 يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات مــوضحــــة مــن خـــلال ســلاسل زمـــنية تشــــمل الإحصاءات الاقتصادية و الاجتماعية والديمــوجرافية،  والبيئيــة، والتي ترصـــد واقـــع المجتمــع المصــــري وما طــرأ عليه من متغـــيرات في كافــة المجــالات (التجــارة الخارجــية، الداخــلية، المــالية، البنـــوك، الصــناعة، الــــزراعة، النقـــل، الأســـعار، الأرقـــام القـياسـية لأســعار المســتهلكين، المنتجــــين، الناتــج المحلـــي الإجمـــالي، معـــدلات النمــــو الاقتصادي، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمــل، الصحة ، السكان وتوزيعاتهـــم ،الثقافــة، العــدل، إحصـــاءات البيئــة... إلخ  )  على المســتوي الإجمالي ومســتوى المحافظات.    
 يعمــل الجهـــاز على توفــير البيــانات الدقيقــة والمــحدثة التي تســهم في التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الإقليـمية، والدولـية.
•    تـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 2025.        

