الإحصاء : 23.9 مليار جنيه المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة 2022-2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2023 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي.

• المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي :

- بلغـت قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن كـرامـة 9.4 مـلـيـار جنيــه

عام 2022 / 2023 .

- بـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.7 مـلـيــون حــالــة عــام 2022 / 2023

• المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي:

- بلغـت قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج تكافــل 14.4 ملـيار جنيـه

عام 2022 / 2023 .

- بــلـغـت عــدد الاسر المستـفيدة 2.7 مليون عام2022/ 2023

• المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي:

- بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 1.3 مليار جنيه عام 2022/2023، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة منهما 314.9 الف حالــة عــام 2022/2023

مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟ شعبة الجمارك: ميكنة تامة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات

• التـأمــيـن الاجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي :

- بلغ إجمالي قيمة المعاشات 175.4 مليار جنيه عام 2022/ 2023 ، وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.4 مليون حالة عام 2022 / 2023

• التامين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص :

- بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي علي المنتفعين 158.5 مــليـار جـنـيـه عام 2022/2023 .

- بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.2 مليـون حالـة عــام 2022 /2023 .

• النقابات العامة واللجان النقابية :

- بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2023 .

- بلغ عدد اللجان النقابية 958 لجنة تضم 4.6 مليـون عضو عام 2023 .