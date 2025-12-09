قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإحصاء : 23.9 مليار جنيه المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة 2022-2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة
آية الجارحي

  أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2023 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي.

• المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي :

 - بلغـت قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن كـرامـة 9.4 مـلـيـار جنيــه 

عام 2022 / 2023 . 

  - بـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.7 مـلـيــون حــالــة عــام 2022 / 2023 

• المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي:

  - بلغـت قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج تكافــل 14.4 ملـيار جنيـه 

     عام 2022 / 2023 .

  - بــلـغـت عــدد الاسر المستـفيدة 2.7 مليون عام2022/ 2023  

• المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي: 

  - بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 1.3 مليار جنيه عام 2022/2023، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة منهما 314.9 الف حالــة عــام 2022/2023

• التـأمــيـن الاجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي :

- بلغ إجمالي قيمة المعاشات 175.4 مليار جنيه عام 2022/ 2023 ، وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.4 مليون حالة عام 2022 / 2023

• التامين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص :

- بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي علي المنتفعين 158.5 مــليـار جـنـيـه عام 2022/2023 .

- بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.2 مليـون حالـة عــام 2022 /2023 .

• النقابات العامة واللجان النقابية :

- بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2023 .

- بلغ عدد اللجان النقابية 958 لجنة تضم 4.6 مليـون عضو عام 2023 .

الجهاز المركزي المؤشرات الإحصائية معاشات التامين الاجتماعي

