«مادورو» يتحدّى الحصار: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران تفتح أبوابها لـ فنزويلا
الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب
الزراعة تطرح الكيلو بـ 250 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء
خلال اشتباكات حدودية.. إجلاء نصف مليون شخص في كمبوديا وتايلاند بحثًا عن الأمان
غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس
الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري
مفاوضات الأهلي مع «النعيمات».. «الحديدي» يكشف أزمة المنتخب وأسرار غرفة خلع الملابس
تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟
أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار
يوم مصيري .. أسعار الذهب الأربعاء 10-12-2025
بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن وهي من وصفات الفطور والعشاء الخفيفة والصحية وتتميز بقيمتها الغذائية العالية. 

قدّمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة مميزة لتحضير البيض بالطماطم في الفرن، وهي من الأكلات السريعة التي تناسب الإفطار والعشاء، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

مكونات البيض بالطماطم في الفرن:

4 بيضات

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

بصلة صغيرة مفرومة

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

القليل من الزيت أو الزبدة

جبنة موتزاريلا أو رومي (اختياري)

بقدونس مفروم للتقديم

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

خطوات تحضير البيض بالطماطم في الفرن:

ـ قومي بتشويح البصل في كمية بسيطة من الزيت حتى يذبل.

ـ أضيفي مكعبات الطماطم وقلّبيها جيدًا حتى تنضج ويتبخر جزء من سوائلها.

ـ تبّلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ اسكبي المزيج في صينية فرن أو طبق بايركس.

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

ـ اكسري البيض فوق الطماطم مع الحفاظ على شكل الصفار.

ـ يمكنك إضافة الجبن على الوجه حسب الرغبة للحصول على نكهة أقوى.

ـ أدخلي الصينية الفرن على حرارة متوسطة حتى ينضج البيض تمامًا.

ـ يقدّم الطبق ساخنًا مع خبز بلدي أو توست حسب الرغبة.

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن


لماذا هذه الوصفة مفيدة؟

تُعد وصفة البيض بالطماطم في الفرن خيارًا مثاليًا لوجبة مغذية، إذ يحتوي البيض على البروتين، بينما تمنح الطماطم الجسم مضادات أكسدة وفيتامين C، كما أن طريقة الخَبز تجعلها أكثر صحية مقارنة بالطرق التقليدية.

طريقة عمل البيض بالطماطم بيض في الفرن وصفات الشيف نجلاء الشرشابي فطور صحي أكلات سهلة وسريعة وصفات اقتصادية بيض بالطماطم

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

