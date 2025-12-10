وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

تعتبر طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن وهي من وصفات الفطور والعشاء الخفيفة والصحية وتتميز بقيمتها الغذائية العالية.

قدّمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة مميزة لتحضير البيض بالطماطم في الفرن، وهي من الأكلات السريعة التي تناسب الإفطار والعشاء، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

مكونات البيض بالطماطم في الفرن:

4 بيضات

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

بصلة صغيرة مفرومة

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

القليل من الزيت أو الزبدة

جبنة موتزاريلا أو رومي (اختياري)

بقدونس مفروم للتقديم

خطوات تحضير البيض بالطماطم في الفرن:

ـ قومي بتشويح البصل في كمية بسيطة من الزيت حتى يذبل.

ـ أضيفي مكعبات الطماطم وقلّبيها جيدًا حتى تنضج ويتبخر جزء من سوائلها.

ـ تبّلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ اسكبي المزيج في صينية فرن أو طبق بايركس.

ـ اكسري البيض فوق الطماطم مع الحفاظ على شكل الصفار.

ـ يمكنك إضافة الجبن على الوجه حسب الرغبة للحصول على نكهة أقوى.

ـ أدخلي الصينية الفرن على حرارة متوسطة حتى ينضج البيض تمامًا.

ـ يقدّم الطبق ساخنًا مع خبز بلدي أو توست حسب الرغبة.

لماذا هذه الوصفة مفيدة؟

تُعد وصفة البيض بالطماطم في الفرن خيارًا مثاليًا لوجبة مغذية، إذ يحتوي البيض على البروتين، بينما تمنح الطماطم الجسم مضادات أكسدة وفيتامين C، كما أن طريقة الخَبز تجعلها أكثر صحية مقارنة بالطرق التقليدية.