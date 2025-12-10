خلال اشتباكات حدودية.. إجلاء نصف مليون شخص في كمبوديا وتايلاند بحثًا عن الأمان

أعلنت حكومتا تايلاند وكمبوديا، يوم الأربعاء، أن أكثر من 500 ألف شخص نزحوا من منازلهم بحثًا عن الأمان منذ اندلاع النزاع الحدودي مجددًا، متجاوزين بذلك إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم خلال اشتباكات مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "اضطر المدنيون إلى إجلاء أعداد كبيرة منهم بسبب ما اعتبرناه تهديدًا وشيكًا لسلامتهم. وقد تم نقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ آمنة" في سبع محافظات.

وأضاف: "نريد منع تكرار الهجمات التي استهدفت المدنيين والتي تعرضنا لها في يوليو 2025".

وفي كمبوديا، صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، مالي سوتشياتا، للصحفيين: "تم إجلاء 101,229 شخصًا إلى ملاجئ آمنة ومنازل أقاربهم في خمس محافظات" حتى مساء الثلاثاء.

يتنازع الجاران في جنوب شرق آسيا على ترسيم حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر (500 ميل) والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تحولت المطالبات المتنافسة على معابد تاريخية إلى نزاع مسلح.

ترامب يتدخل في أزمة تايلاند وكمبوديا

وتُعدّ اشتباكات هذا الأسبوع الأعنف منذ خمسة أيام من القتال في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وتشريد نحو 300 ألف شخص على جانبي الحدود، قبل التوصل إلى هدنة هشة عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإشعال فتيل القتال المتجدد، الذي امتد يوم الثلاثاء إلى خمس محافظات في كل من تايلاند وكمبوديا، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادًا إلى التقارير الرسمية.