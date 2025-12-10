قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل.. انطلاق انتخابات دائرة البلينا بـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية بسوهاج
«مادورو» يتحدّى الحصار: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران تفتح أبوابها لـ فنزويلا
الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب
الزراعة تطرح الكيلو بـ 250 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء
خلال اشتباكات حدودية.. إجلاء نصف مليون شخص في كمبوديا وتايلاند بحثًا عن الأمان
غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس
الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري
مفاوضات الأهلي مع «النعيمات».. «الحديدي» يكشف أزمة المنتخب وأسرار غرفة خلع الملابس
تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟
أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خلال اشتباكات حدودية.. إجلاء نصف مليون شخص في كمبوديا وتايلاند بحثًا عن الأمان

كمبوديا وتايلاند
كمبوديا وتايلاند
ناصر السيد

أعلنت حكومتا تايلاند وكمبوديا، يوم الأربعاء، أن أكثر من 500 ألف شخص نزحوا من منازلهم بحثًا عن الأمان منذ اندلاع النزاع الحدودي مجددًا، متجاوزين بذلك إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم خلال اشتباكات مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "اضطر المدنيون إلى إجلاء أعداد كبيرة منهم بسبب ما اعتبرناه تهديدًا وشيكًا لسلامتهم. وقد تم نقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ آمنة" في سبع محافظات.

وأضاف: "نريد منع تكرار الهجمات التي استهدفت المدنيين والتي تعرضنا لها في يوليو 2025".

وفي كمبوديا، صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، مالي سوتشياتا، للصحفيين: "تم إجلاء 101,229 شخصًا إلى ملاجئ آمنة ومنازل أقاربهم في خمس محافظات" حتى مساء الثلاثاء.

يتنازع الجاران في جنوب شرق آسيا على ترسيم حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر (500 ميل) والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تحولت المطالبات المتنافسة على معابد تاريخية إلى نزاع مسلح.

ترامب يتدخل في أزمة تايلاند وكمبوديا

وتُعدّ اشتباكات هذا الأسبوع الأعنف منذ خمسة أيام من القتال في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وتشريد نحو 300 ألف شخص على جانبي الحدود، قبل التوصل إلى هدنة هشة عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإشعال فتيل القتال المتجدد، الذي امتد يوم الثلاثاء إلى خمس محافظات في كل من تايلاند وكمبوديا، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادًا إلى التقارير الرسمية.

