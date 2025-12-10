الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه فخور بما يحققه النادي من تأثير وشعبية غير مسبوقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي صنّف الأهلي كأكثر الأندية تأثيرًا عالميًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما سبق أن أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف “شلبي” عن تلقي النادي دعوة رسمية من جامعة هارفارد لمشاركة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في أكبر اجتماع تنظمه الجامعة، والذي يضم 48 شخصية عالمية أسطورية تم اختيارهم للمشاركة في الحدث.

وأوضح أن دعوة هارفارد جاءت تكريمًا للخطيب باعتباره إحدى أبرز الشخصيات الرياضية على مستوى العالم، تقديرًا لمسيرته الكبيرة وإنجازاته في مجالي الإدارة والرياضة، ولما قدّمه من إسهامات مؤثرة في تطوير المنظومة الرياضية.

وأضاف “شلبي” أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص جامعة هارفارد على الاحتفاء بالشخصيات التي لعبت دورًا مهمًا في الارتقاء بالرياضة والإدارة الرياضية على المستوى الدولي.

وبيّن أن الكابتن الخطيب كان قد شارك مؤخرًا في مؤتمر بجامعة الشارقة بدعوة من الدكتور سلطان القاسمي، إلى جانب مشاركة أخرى بالتعاون مع جامعة فيرجينيا، مما يعكس التقدير الدولي لشخصه وللنادي الأهلي.

واختتم “شلبي” حديثه موضحًا أن الخطيب يقوم حاليًا بترتيب ارتباطاته، وأنه قد يلبي دعوة جامعة هارفارد خلال شهر إبريل المقبل.