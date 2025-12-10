قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مادورو» يتحدّى الحصار: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران تفتح أبوابها لـ فنزويلا
الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب
الزراعة تطرح الكيلو بـ 250 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء
خلال اشتباكات حدودية.. إجلاء نصف مليون شخص في كمبوديا وتايلاند بحثًا عن الأمان
غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس
الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري
مفاوضات الأهلي مع «النعيمات».. «الحديدي» يكشف أزمة المنتخب وأسرار غرفة خلع الملابس
تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟
أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار
يوم مصيري .. أسعار الذهب الأربعاء 10-12-2025
رياضة

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه فخور بما يحققه النادي من تأثير وشعبية غير مسبوقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي صنّف الأهلي كأكثر الأندية تأثيرًا عالميًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما سبق أن أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف “شلبي” عن تلقي النادي دعوة رسمية من جامعة هارفارد لمشاركة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في أكبر اجتماع تنظمه الجامعة، والذي يضم 48 شخصية عالمية أسطورية تم اختيارهم للمشاركة في الحدث.

وأوضح أن دعوة هارفارد جاءت تكريمًا للخطيب باعتباره إحدى أبرز الشخصيات الرياضية على مستوى العالم، تقديرًا لمسيرته الكبيرة وإنجازاته في مجالي الإدارة والرياضة، ولما قدّمه من إسهامات مؤثرة في تطوير المنظومة الرياضية.

وأضاف “شلبي” أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص جامعة هارفارد على الاحتفاء بالشخصيات التي لعبت دورًا مهمًا في الارتقاء بالرياضة والإدارة الرياضية على المستوى الدولي.

وبيّن أن الكابتن الخطيب كان قد شارك مؤخرًا في مؤتمر بجامعة الشارقة بدعوة من الدكتور سلطان القاسمي، إلى جانب مشاركة أخرى بالتعاون مع جامعة فيرجينيا، مما يعكس التقدير الدولي لشخصه وللنادي الأهلي.

واختتم “شلبي” حديثه موضحًا أن الخطيب يقوم حاليًا بترتيب ارتباطاته، وأنه قد يلبي دعوة جامعة هارفارد خلال شهر إبريل المقبل.

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة
