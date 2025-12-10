أخبار أسوان: استعدادات لجولة إعادة الانتخابات وإجازة بمدارس الإعادة.. وندوة لمكافحة الفساد.. وجهود لإزالة الإشغالات وأنشطة جامعية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان أبرزها..

محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية استعدادًا لجولة الإعادة لمجلس النواب.. شاهد

فقبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والمقرّر لها يومى 10 و11 ديسمبر الجاري.

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين.

إجازة لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته باعتبار يومي الأربعاء والخميس القادمين إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الانتخابات البرلمانية والمقرر انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى منها يومى 10 و 11 ديسمبر الحالى .

ووجّه المحافظ مسئولى مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية تضمن حسن سير المناهج وعدم حدوث أى تأخير فيها مع متابعة التطبيق الفعلى لذلك بجميع المدارس المعنية.

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الندوة التوعوية لمكافحة الفساد

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التوعوية فى مجال منع ومكافحة الفساد لكافة فئات المجتمع ، وذلك بهدف نشر قيم النزاهة والشفافية ، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه كأحد محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تنفذها الأكاديمية .

جهود متنوعة

برعاية محافظ أسوان .. تنظيم أجواء مبهجة واحتفالية لطلاب مدرسة التربية الفكرية



تواصل الأجهزة التنفيذية تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها لتوفير الأجواء الترفيهية للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة ، تواكباً مع الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية بأبنائه من ذوى الهمم .



بشأن الإشغالات.. توجيهات عاجلة من محافظ أسوان لجهازه التنفيذي

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المسئولين بالمحليات بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد أى مسئول يتقاعس فى التعامل مع الإشغالات ، ورفعها أولاً بأول حيث شهدت الفترة الماضية جهود مكثفة بكافة المراكز والمدن للتعامل مع هذه الظاهرة.

محافظ أسوان: إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية للانتخابات



ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماع المجلس التنفيذى وذلك لمتابعة الإستعدادات النهائية الجارية في عدد 3 دوائر رئيسية بمراكز أسوان وإدفو ونصر النوبة حيث تضم 152 لجنة فرعية.

ويأتى ذلك مع إقتراب إنطلاق جولة الإعادة للإنتخابات البرلمانية يومى 10 و11 ديسمبر الحالى .

جامعة أسوان: إطلاق برامج مهنية رائدة في الماجستير والدكتوراة بإدارة الأعمال



وقّع اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، والمستشار خالد مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف أسوان ورئيس نادي قضاة أسوان، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التجارة بجامعة أسوان ونادي قضاة أسوان، وذلك بمقر الجامعة بصحارى.