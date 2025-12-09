برعاية محافظ أسوان .. تنظيم أجواء مبهجة وإحتفالية لطلاب مدرسة التربية الفكرية

تواصل الأجهزة التنفيذية تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها لتوفير الأجواء الترفيهية للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة ، تواكباً مع الإهتمام المتواصل من القيادة السياسية بأبناؤه من ذوى الهمم .

وفى هذا الإطار واصلت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم بتنظيم أجواء مبهجة مليئة بالتفاعل لطلاب مدرسة التربية الفكرية وذلك بحضور سهير قناوى الموجه العام ، وبمشاركة متميزة من ممثلى المجتمع المدنى ، وأعضاء هيئة التدريس ، والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين بالمدرسة .

أجواء مبهجة

وشهدت الفعاليات إبراز مهارات الطلاب ، وتشجيع لمواهبهم ، وقيامهم بأنشطة متنوعة تضمنت تدريبات رياضية على الموسيقى ، وعروض العرائس ، والألعاب الرياضية والترفيهية ، وتأتى هذه الأنشطة لدعم وتمكين الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتعزيز دمجهم داخل المجتمع من خلال أنشطة هادفة وتعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى .

فيما قدمت إدارة المدرسة شكرها وتقديرها لمحافظ اسوان على جهوده الملموسة ووحدة تكافؤ الفرص على هذه الفعاليات النوعية التى تركت أثراً إيجابياً لدى الطلاب وذويهم ، وأسهمت فى رفع معنوياتهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح .