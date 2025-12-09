محافظ أسوان: إنهاء كافة الاستعدادات لمجابهة الأمطار الغزيرة والسيول

قال محافظ أسوان الدكتور اسماعيل كمال، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات للتعامل مع أية تداعيات لاحتمالية سقوط الأمطار أو السيول، وخاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد تقلبات في الطقس والأحوال الجوية.

وأكد كمال - خلال ترؤسة لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد اليوم الثلاثاء - ضرورة تحقيق التعاون بين كافة الجهات والاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى، على أن يتم مواصلة مراجعة مسارات عبور السيول وإزالة التعديات وتطهير المجاري المائية، والتأكيد على جاهزية المخرات لاستيعاب أية كميات مياه محتملة بإجمالي 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة، و14 حاجزا ترابيا و22 بحيرة صناعية.

وكلف شركة مياه الشرب بتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، فضلًا عن قيام التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل، وكذا التأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وأدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة، والمتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها يوميًا.

كما وجه بربط واتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بأسوان وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، مع رفع تقارير دورية حول حالة الاستعدادات وسرعة التدخل الميداني لكافة أجهزة المحافظة في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مسئول يتقاعس في التعامل مع الإشغالات، ورفعها أولًا بأول، حيث شهدت الفترة الماضية جهود مكثفة بكافة المراكز والمدن للتعامل مع هذه الظاهرة، وسيتم مرور لجان مفاجئة للمتابعة الميدانية بكافة المراكز والمدن.

وأكد أهمية تكثيف الجهود لزيادة الجولات المفاجئة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وتعزيز الرقابة التفتيشية للتأكد والإطمئنان من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسوان ضرورة الحياد الكامل في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التي ستنطلق غدًا، مؤكدًا أن الحياد ليس خيارًا بل واجب وطني لا يقبل الجدل.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية لانطلاق انتخابات مجلس النواب في 3 دوائر رئيسية بالمحافظة في مراكز أسوان، وإدفو ونصر النوبة تضم 151 لجنة فرعية.

وشدد على مسئولى المحليات تقديم الدعم اللوجستى من التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والاستراحات المختلفة فقط، موضحا أن الجميع يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، حيث أن الهدف هو تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.

وأكد ضرورة توفير مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، والمظلات ومبرادات المياه، وهو الذي يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الانتخابية، موجهًا بضرورة تتفعيل غرف العمليات وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التحرك والاستجابة الفورية لأية مشكلة قد تظهر خلال ساعات التصويت.

