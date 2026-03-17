عجائب ليلة القدر.. أسرار عظيمة و6 فضائل مدهشة لا يعرفها كثيرون
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع
أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها
أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 17 مارس
ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17 مارس
لطلب استحراج بطاقة لكبار السن .. رقم كول سنتر الأحوال المدنية
أيقونة الثمانينيات.. ماذا تقدم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026؟
اليابان: نواصل الاتصالات مع واشنطن وطهران لوقف التصعيد
رياح قوية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عميق قادم من ليبيا
في صلاة الفجر.. إبراهيم سعيد ينشر صورة مع كهربا من مسجد الحسين
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أيقونة الثمانينيات.. ماذا تقدم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026؟

صبري طلبه

تعد رينو 5 واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في تاريخ العلامة الفرنسية العريقة، حيث حققت شعبية كبيرة خلال فترة الثمانينيات، مما جعل عودتها شيء أصبح بالحنين إلى الماضي ولكن بإطلالة العصر تحت إسم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026.

تصميم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 

تنتمي السيارة إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة نحو 4080 مليمتر، بينما يصل عرضها مع المرايا الجانبية إلى 2030 مليمتر، في حين يبلغ الارتفاع حوالي 1380 مليمتر. 

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2570 مليمتر، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1400 كيلوجرام، ويعزز التصميم الخارجي استخدام المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED، التي توفر إضاءة واضحة، بينما ترتكز السيارة على عجلات مصنوعة من الألومنيوم.

رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 والأداء الفني 

زودت سيارة رينو بنظام دفع كهربائي بالكامل، ويضم النظام محركين كهربائيين يعملان معًا لتقديم قوة إجمالية قدرها 555 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران حوالي 700 نيوتن متر.

ويسمح هذا المستوى من القوة بتحقيق تسارع سريع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.5 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى حوالي 270 كيلومترًا في الساعة.

ويرتبط نظام رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التصميم الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة، مع نظام الدفع الخلفي للعجلات.

بطارية ومدى رينو 5 تيربو 3E موديل 2026

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، وهي سعة تسمح بتوفير مدى قيادة يصل إلى نحو 400 كيلومتر وفق دورة WLTP.

كما تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، إضافة إلى إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ويتيح نظام الشحن السريع رفع مستوى الشحن من 15 إلى 50% خلال نحو 15 دقيقة فقط.

رينو رينو 5 رينو 5 تيربو 3E رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 مواصفات  رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 سيارة  رينو 5 تيربو 3E موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

أحمد حسن

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بشأن موقف نجم الفريق من لقاء العودة أمام الترجي

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تصدر قرارات جديدة لتنظيم الإجازات وتغليظ عقوبات حوادث القطارات

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية سحور العطاء بالنادي الدبلوماسي

إبراهيم الشهابي

جولة ليلية لنائب محافظ الجيزة بالبدرشين لمتابعة الخدمات الطبية والرقابة على أسعار البوتاجاز

بالصور

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

فيديو

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد