أيقونة الثمانينيات.. ماذا تقدم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026؟

تعد رينو 5 واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في تاريخ العلامة الفرنسية العريقة، حيث حققت شعبية كبيرة خلال فترة الثمانينيات، مما جعل عودتها شيء أصبح بالحنين إلى الماضي ولكن بإطلالة العصر تحت إسم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026.

تصميم رينو 5 تيربو 3E موديل 2026

تنتمي السيارة إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة نحو 4080 مليمتر، بينما يصل عرضها مع المرايا الجانبية إلى 2030 مليمتر، في حين يبلغ الارتفاع حوالي 1380 مليمتر.

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2570 مليمتر، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1400 كيلوجرام، ويعزز التصميم الخارجي استخدام المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED، التي توفر إضاءة واضحة، بينما ترتكز السيارة على عجلات مصنوعة من الألومنيوم.

رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 والأداء الفني

زودت سيارة رينو بنظام دفع كهربائي بالكامل، ويضم النظام محركين كهربائيين يعملان معًا لتقديم قوة إجمالية قدرها 555 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران حوالي 700 نيوتن متر.

ويسمح هذا المستوى من القوة بتحقيق تسارع سريع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.5 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى حوالي 270 كيلومترًا في الساعة.

ويرتبط نظام رينو 5 تيربو 3E موديل 2026 بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التصميم الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة، مع نظام الدفع الخلفي للعجلات.

بطارية ومدى رينو 5 تيربو 3E موديل 2026

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، وهي سعة تسمح بتوفير مدى قيادة يصل إلى نحو 400 كيلومتر وفق دورة WLTP.

كما تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، إضافة إلى إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ويتيح نظام الشحن السريع رفع مستوى الشحن من 15 إلى 50% خلال نحو 15 دقيقة فقط.