الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي فاخر .. جريت وول تكشف عن Wey V9X الهجينة

جريت وول Wey V9X
جريت وول Wey V9X
صبري طلبه

كشفت جريت وول عن طراز جديد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة يحمل اسم Wey V9X، ويأتي هذا الطراز ضمن علامة Wey التي تركز على تقديم سيارات ذات طابع رياضي بقدرات تقنية متقدمة وتصميم عصري. 

تصميم جريت وول Wey V9X

يحمل الطراز الجديد ملامح تصميمية تعكس توجه العلامة نحو الطابع الرياضي في سياراتها الكبيرة، حيث تظهر الخطوط الخارجية بشكل واضح على الهيكل مع واجهة أمامية حادة الملامح، وزجاج خلفي مظلل، وسبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

جريت وول Wey V9X

كما تعتمد السيارة على مصابيح تعمل بتقنية LED في الأمام والخلف إضافة إلى الإضاءة النهارية، وتأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية كبيرة تعزز حضورها ضمن سيارات الـ SUV، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية.

ويبلغ طول السيارة جريت وول Wey V9X نحو 5.229 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.250 متر مع ارتفاع يبلغ 1.825 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول يصل إلى 3.15 متر.

جريت وول Wey V9X

محرك جريت وول Wey V9X

تعتمد جريت وول Wey V9Xعلى نظام دفع هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر ومحركات كهربائية ضمن منظومة واحدة. 

جريت وول Wey V9X

ويولد محرك البنزين قوة تصل إلى 175 كيلووات، في حين تتيح المنظومة الهجينة للسيارة إمكانية القيادة لمسافة كهربائية كبيرة تصل إلى نحو 363 كيلومتراً.

جريت وول Wey V9X

أداء وتسارع جريت وول Wey V9X

يمكن للسيارة جريت وول Wey V9Xالانطلاق من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4.4 ثانية عند الاعتماد على وضع القيادة الكهربائي، بينما يستغرق التسارع نحو 4.7 ثانية عند تشغيل النظام الهجين الكامل، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى حوالي 210 كيلومترات في الساعة.

