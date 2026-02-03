قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026
رسميا.. النجمة السعودي يعلن التعاقد مع دونجا قادما من الزمالك
قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي
عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار
زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026
الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم
لمحبي الـ"بيك أب".. المواصفات الكاملة لسيارة جريت وول باور| صور

جريت وول باور
جريت وول باور
صبري طلبه

تواصل جريت وول الصينية تعزيز حضورها في فئة سيارات البيك أب، من خلال طراز باور الذي يجمع بين الطابع الرياضي للطرق الوعرة والتحميل، وتقدم جريت وول باور بأبعاد كبيرة، مع قدرات ميكانيكية مختلفة وباقة من التجهيزات الداخلية وأنظمة السلامة.

أبعاد جريت وول باور

تعتمد جريت وول باور على هيكل كبير مع قدرة عالية على التعامل مع الطرق الوعرة، إذ يبلغ طول السيارة 5,410 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,934 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,886 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,230 ملم، وجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة.

جريت وول باور 

جريت وول باور والأداء الفني 

تعتمد جريت وول باور على محركات ديزل تيربو رباعية الأسطوانات بسعة 4.0 لتر، مع نظام دفع رباعي، وتتوفر السيارة بخيارين من حيث القوة، حيث يولد المحرك الأول قوة تصل إلى 181 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، أما الخيار الثاني للسيارة جريت وول باور فيقدم قوة 160 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

جريت وول باور 

مقصورة وتجهيزات جريت وول باور

تقدم جريت وول باور مقصورة داخلية تجمع بين العملية والتقنيات الحديثة، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة لمس قياس 12.3 بوصة للتحكم في أنظمة المعلومات والترفيه، مع دعم أنظمة الربط الذكي مثل Apple CarPlay وAndroid Auto.

جريت وول باور 

كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وتتوفر المقاعد بكسوة جلدية طبيعية أو صناعية وفقًا للفئة، مع خيارات تعديل كهربائي أو يدوي، إضافة إلى ميزة تدفئة المقاعد الأمامية في بعض الفئات، وتأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، مع نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

منظومة الأمان والحماية 

تزود جريت وول باور بمجموعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تعتمد السيارة على نظام الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوة الجر. 

جريت وول باور 

وتدعم أنظمة القيادة المساعدة وظائف مثل مثبت السرعة، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، كما تتوفر تقنيات قراءة مسار الطريق، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

جريت وول جريت وول الصينية جريت وول باور سيارة جريت وول باور السيارة جريت وول باور سيارة جريت وول باور الصينية سيارة جريت وول باور الرياضية جريت وول باور بيك اب

